Scontro tra auto, paura per una donna incinta

Brutto incidente, ieri mattina, nelle vicinanze dell’ospedale Bartolomeo Eustachio a San Severino. Anche una donna incinta è rimasta coinvolta. L’incidente è accaduto intorno alle 12.30, lungo il viale d’ingresso dell’ospedale settempeda, tra via del Glorioso e l’area di accesso al parcheggio.

A scontrarsi sono state due autovetture, una Audi A4 Allroad e un Suv Mercedes Glb. A bordo delle vetture viaggiavano complessivamente tre persone, tutti cittadini di origini albanesi residenti in città. Due di loro hanno riportato ferite e sono stati immediatamente portati al vicino ospedale per gli accertamenti del caso. Spavento soprattutto per una donna incinta che si trovava a bordo di uno dei veicoli, ma per fortuna il personale sanitario ha accertato che non aveva riportato lesioni preoccupanti.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi di rito, che serviranno a chiarire dinamica e responsabilità dello scontro, e per la gestione della viabilità.

Le cause esatte della collisione sono ancora in corso di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio, c’è anche il fatto che il sinistro possa essere legato alle condizioni dell’asfalto, reso viscido dalla pioggia caduta in mattinata.

g. g.