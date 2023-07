Scontro tra auto, ragazza rimane incastrata nell’abitacolo

Incidente tra due Renault Clio ieri mattina, poco dopo le dieci, lungo la provinciale delle Vergini, cento metri prima dell’incrocio del Pincio di Civitanova Alta. Una 26enne di origine ucraine ha parcheggiato di lato alla strada, su una piazzola privata, e quando è ripartita si è immessa sulla carreggiata senza dare la precedenza. Non è riuscito ad evitarla un giovane di Macerata che stava sopraggiungendo. L’impatto è avvenuto sulla fiancata sinistra della Clio condotta dalla ragazza, rimasta incastrata nell’abitacolo, ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla. Ha riportato lesioni non gravi ed è stata portata dall’ambulanza all’ospedale di Civitanova. Sul posto la polizia municipale per i rilievi.