Scontro tra auto sulla statale: tre all’ospedale

Scontro tra due auto nella notte lungo la statale Adriatica, tre feriti finiscono all’ospedale. L’incidente è avvenuto verso mezzanotte della scorsa notte lungo la statale 16, di fronte all’ex Babaloo, a Porto Potenza. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, una Volvo V60 e una Opel Corsa, che viaggiavano in direzione una opposta all’altra, si sono scontrate.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova e la polizia stradale, chiamata a chiarire le cause dell’incidente e a stabilirne la dinamica. Due le persone che viaggiavano a bordo della Volvo, mentre al volante della Opel Corsa c’era il conducente, da solo in auto. Tutti e tre i feriti, dopo le prime cure sul posto, sono stati caricati a bordo di una ambulanza e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova per essere sottoposti agli accertamenti del caso. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Il tratto di statale Adriatica è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e la pulizia della strada dai detriti delle macchine incidentate.