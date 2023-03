Scontro tra auto, una prende fuoco: illesi i conducenti

Nello scontro verificatosi ieri mattina ha preso fuoco uno dei due mezzi coinvolti e alimentato a metano, destando contingenti preoccupazioni vanificate dal sollecito intervento dei pompieri. Il fatto è avvenuto verso le 7.15, nell’incrocio tra le frazioni Colle San Valentino e S. Obrizio di Cingoli, nel tratto dove inizia la provinciale verso Filottrano e prosegue quella in direzione di Macerata. Per cause su cui i carabinieri di Cingoli stanno completando gli accertamenti, la collisione ha coinvolto un furgone edile condotto da un trentenne cingolano, che saliva verso Colle San Valentino per recarsi al lavoro, e la Fiat Punto con impianto a metano, guidata da una recanatese di trent’anni, proveniente in discesa dalla direzione opposta. Nell’impatto, illesi i conducenti (la ragazza ha avuto la presenza di spirito di saltare via dall’abitacolo quando si stavano sprigionando le fiamme) e danneggiato il camioncino mentre s’incendiava la Fiat Punto. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco di Macerata e del distaccamento di Apiro, notevolmente impegnati nelle operazioni di spegnimento. Per circa un’ora, proprio in coincidenza con la consueta intensità del transito di veicoli e pullman con a bordo studenti, il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto, per il ripristino della viabilità, la polizia locale di Cingoli. Poi la circolazione è ripresa.

Gianfilippo Centanni