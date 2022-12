Scontro tra auto: una si ribalta, estratto l’autista

Un’auto ribaltata e un’altra contro una recinzione, dopo uno scontro violento. L’incidente è avvenuto ieri poco prima delle 14 a Montecosaro, all’incrocio tra le vie Don Bosco e Volta. Una Opel Zafira, condotta da un operaio pakistano di 26 anni, è finita contro la Lancia Y guidata da una civitanovese 41enne. Nell’impatto molto forte, la Lancia è finita contro una recinzione metallica che si trova di fianco alla carreggiata, mentre la Opel si è ribaltata (foto De Marco). Il personale del 118, una volta estratto il 26enne intrappolato nell’abitacolo, lo ha accompagnato subito in ospedale, così come la 41enne, per gli accertamenti del caso, ma a quanto sembra per fortuna nessuno dei due dovrebbe aver riportato conseguenze gravi a causa dell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Civitanova, per rimettere in sicurezza mezzi e strada, e la pattuglia della Polizia stradale di Camerino, che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e le responsabilità. Al momento ancora non si sa cosa abbia portato le due auto a scontrarsi, in attesa della conclusione degli accertamenti.