Scontro tra auto, una si ribalta: un ferito portato all’ospedale

Scontro tra due auto all’incrocio, una si ribalta. È successo ieri mattina, verso le 11.45, in via Bramante a Caldarola. Per cause in corso di accertamento (probabilmente una mancata precedenza) un veicolo ha urtato l’altro, poi il ribaltamento. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno condotto il conducente della Panda in ospedale per i dovuti accertamenti (comunque un ferito lieve), i carabinieri per ricostruire la dinamica e i vigili del fuoco di Tolentino per la messa in sicurezza dei mezzi. In particolare l’auto rovesciata che era a gpl. I conducenti e i passeggeri di entrambi i veicoli sono invece usciti dall’abitacolo da soli, senza, per fortuna, grosse e gravi ferite.