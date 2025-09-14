Scontro tra due auto all’incrocio. Grave bambina di un anno

Una bambina di un anno è rimasta gravemente ferita ieri, in un incidente stradale avvenuto a Recanati. Sono stati momenti di grande apprensione nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.40, in via Nazario Sauro, all’incrocio con via Bravi, dove si è verificato lo scontro che ha visto coinvolte due automobili. Ad avere la peggio è stata quella su cui viaggiava una famiglia composta da padre 37enne, madre e la piccola. La loro auto è finita contro un albero, per cause che sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La bambina, considerata la dinamica dell’accaduto e per via della sua giovanissima età, è stata trasportata in via precauzionale all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona: le sue condizioni non desterebbero comunque particolare preoccupazione, per fortuna. Il padre, che era alla guida, è stato portato in codice giallo all’ospedale di Civitanova per gli accertamenti e le terapie necessari, mentre la madre ha rifiutato il ricovero dopo le prime cure ricevute direttamente sul posto dal personale del soccorso.

Resta ancora da chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e il ruolo della seconda vettura coinvolta. Le indagini sono in corso da parte della polizia municipale, che ha effettuato tutti i rilievi sulla strada e sui mezzi coinvolti per ricostruire l’accaduto e le eventuali responsabilità.

a. t.