Scontro tra due auto blocca il traffico I cittadini chiedono una rotatoria

di Lorena Cellini

Ore otto del mattino, incidente all’incrocio tra la provinciale delle Vergini e la strada di Costamartina e caos traffico. Il tratto è quello in cui si innesta anche la strada che porta alla piscina comunale, uno dei punti più pericolosi della viabilità cittadina e per il quale si parla da anni di realizzare la rotatoria ma, campa cavallo. Intanto continuano a verificarsi gli incidenti e ieri due macchine che si sono scontrate hanno provocato la paralisi della viabilità perché l’impatto c’e stato nell’ora di punta, su una strada trafficata dai lavoratori diretti verso l’ospedale, dagli autobus zeppi di studenti che devono raggiungere le scuole di Civitanova Alta, da chi scende dal colle per raggiungere il posto di lavoro a valle, da chi invece deve entrare nelle fabbriche della zona industriale B e infine da chi usa quella strada come collegamento da e verso la zona commerciale e quindi con l’autostrada e con la superstrada. Tutti in coda e traffico in tilt mentre i vigili urbani cercavano di rilevare l’incidente e smistare la viabilità che, anche quando è stato disposto il transito alternato su una sua corsia, non è migliorata. Per fortuna non gravi le conseguenze dell’incidente tra una Toyota e una Volkswagen. Secondo quanto emerso da un primo sopralluogo, una macchina usciva da uno spazio privato e si è scontrata con il veicolo che invece procedeva lungo la careggiata. Due i feriti, non gravi. Intervenuti, oltre alla polizia municipale, anche i vigili del fuoco di Civitanova, il 118 e una ambulanza.