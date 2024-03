Scontro tra due auto lungo la Carrareccia, giovane resta incastrato

Brutto incidente ieri lungo la Carrareccia. Per fortuna, le persone coinvolte non hanno riportato conseguenze troppo gravi, ma il traffico è andato in tilt. Intorno alle 7.50, poco dopo la frazione di Piediripa si sono scontrate una Renault Clio, condotta da un 24enne di Morrovalle, e una Tesla guidata da un maceratese 55enne, che procedevano in direzioni opposte. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, ma per soccorrere il ragazzo sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco: è stato necessario tagliare le lamiere dell’auto per aprire la portiera, rimasta bloccata dopo l’impatto. I due feriti sono stati accompagnati poi al pronto soccorso di Macerata, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, per i rilievi che consentiranno di ricostruire la dinamica e le responsabilità. Lo scontro, a quanto sembra, sarebbe stato causato da un momento di distrazione che ha portato le due auto a impattare nei rispettivi spigoli sinistri. Per tutte le operazioni è stato necessario chiudere la strada per circa un’ora, con i conseguenti disagi alla circolazione.