Scontro tra due camion sulla provinciale, ferito un conducente

Sotto la pioggia e in un tratto in curva in cui la sede stradale si restringe, verso le 15 di ieri due camion si sono incrociati: uno, in particolare, è restato alquanto lesionato nella parte anteriore. L’incidente si è verificato nel territorio di Cingoli, lungo la provinciale n. 25 per Macerata. Un autotreno scendeva in direzione del capoluogo, l’altro saliva verso Cingoli. Nel tratto in località Sant’Anastasio, in cui si snoda una curva abbastanza stretta, i due mezzi non hanno avuto spazio per potersi evitare: quello che avrebbe dovuto proseguire per Macerata, è rimasto immobilizzato su un lato della carreggiabile, in attesa dell’intervento d’un carro attrezzi. Il conducente (illeso l’altro) ha riportato abrasioni alle gambe: dopo avere ricevuto le cure del caso dal dottore del 118, è rimasto sul posto. Hanno proceduto all’esecuzione degli accertamenti i carabinieri della stazione cingolana.

g. cen.