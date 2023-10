Scontro tra mezzi. E un’auto a fuoco

Doppio intervento dei vigili del fuoco ieri, lungo l’A14, per via di un incidente tra due mezzi e poi di un’auto andata a fuoco. Entrambi gli episodi sono avvenuti quasi contemporaneamente, verso le 13, tra il casello Porto Recanati-Loreto e quello di Civitanova. I pompieri del distaccamento di Civitanova sono dovuti intervenire al chilometro 256, all’altezza di Porto Potenza, nella corsia in direzione sud. Una macchina e un autocarro (che trasportava bombole a gas) si sono scontrate tra loro. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno soccorso i conducenti dei due mezzi, oltre alla polizia autostradale di Porto San Giorgio per i rilievi. Quasi nello stesso momento, e a pochi metri di distanza, un’auto è stata invece avvolta dalle fiamme, a causa di un guasto meccanico. Ci hanno poi pensato i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo a mettere in sicurezza il mezzo.