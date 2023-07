Scontro tra moto, ferito a Torrette

Un motociclista è stato portato d’urgenza a Torrette, dopo un incidente. È successo ieri alle 14 a Pollenza, in località Molino. A scontarsi sono state due moto, una condotta da un treiese di 28 anni, l’altra da un pollentino di 48. Uno dei feriti, apparso in condizioni più critiche, è stato portato ad Ancona in eliambulanza, l’altro a Macerata; entrambi comunque erano coscienti, per fortuna. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Pollenza, per chiarire la dinamica e le responsabilità. A quanto sembra, i due mezzi si sarebbero tamponati mentre procedevano nella stessa direzione, ma le circostanze dell’incidente sono ancora da precisare.