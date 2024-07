Recanati, scontro tra tre auto sulla Regina: quattro feriti

Recanati (Macerata) 1 luglio 2024 – Incidente stradale questa mattina verso le 7.30 lungo la strada provinciale 571 Regina, all’altezza del ristorante Torresi. Tre auto coinvolte, quattro i feriti.

Tre persone sono state accompagnate per accertamenti all’ospedale di Civitanova; una ragazza di 29 anni, in codice rosso, è stata portata a Torrette di Ancona con l’ambulanza medicalizzata di Recanati. Le sue condizioni sono più serie, ma per fortuna la giovane non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori della Croce Rossa di Porto Potenza Picena.

Sul posto per i rilievi la polizia stradale. I vigili del fuoco di Civitanova hanno messo in sicurezza mezzi e strada. Forti disagi alla circolazione.