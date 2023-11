Scontro tra un’auto e un furgoncino: ferito un conducente

Scontro frontale-laterale tra furgone e auto, ieri intorno alle 13.40 a Passo Colmurano, lungo la provinciale 78, all’altezza del distributore Seri. Secondo le prime ricostruzioni, una Volvo sarebbe andata a sbattere con il camioncino. Il conducente di quest’ultimo ne è uscito illeso, mentre quello della Volvo, un 35enne, è stato portato all’ospedale di Macerata avendo riportato alcune escoriazioni (non in gravi condizioni). Sul posto, oltre al personale del 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. L’incidente ha causato dei rallentamenti.