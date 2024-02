Scontro tra un’auto e un minicar: identificato il pirata della strada

Grazie alle telecamere, la Polizia municipale è risalita al conducente della Fiat 500 XL che, dopo aver urtato una Minicar Yoyo XEV, ha continuato la sua corsa senza fermarsi. L’incidente è avvenuto ieri, verso le ore 8 all’incrocio tra via Pancotto e via Aldo Moro. Da quanto riferito dal conducente della Minicar, la Fiat 500, provenendo da via Pancotto, non avrebbe rispettato lo stop e dopo il sinistro il guidatore non si è fermato ed è ripartito senza assicurarsi che i due minorenni all’interno della minicar non avessero riportato lesioni. La Polizia municipale però lo ha quasi subito identificato.