Scontro, un ferito ad Ancona

Scontro tra un furgone e un camioncino dei rifiuti, soccorso con l’eliambulanza uno dei conducenti. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 10 in località Berta, a Treia, dove i vigili del fuoco di Macerata sono intervenuti per soccorrere un uomo incastrato nell’abitacolo. Dopo lo scontro, il furgone è finito con la parte anteriore in un fosso al lato della carreggiata. Sul posto è accorso anche il personale del 118. Dopo essere stato tirato fuori dai vigili del fuoco, il conducente del furgone è stato affidato alla cure del personale medico, che ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata su un campo lì vicino. Il ferito è stato portato ad Ancona. Nulla di serio, invece, per l’uomo alla guida del camioncino dei rifiuti.