Scooter contro auto, 60enne portato a Torrette

Tamponamento tra uno scooter e una macchina lungo la provinciale maceratese. Un sessantenne in sella alle due ruote ha riportato politraumi ed è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. E’ in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Poco prima di mezzogiorno di ieri l’incidente, nel tratto di via Silvio Pellico, che attraversa il quartiere di Santa Maria Apparente. Secondo i rilievi effettuati dalla pattuglia della polizia stradale di Camerino il centauro, che procedeva su uno Yamaha, avrebbe urtato una Fiat Punto che viaggiava davanti a lui, entrambi in direzione mare. Nonostante la frenata non è riuscito ad evitare l’impatto. Il personale del 118 dopo averlo soccorso e stabilizzato ha valutato la necessità di un trasferimento ad Ancona. Il sessantenne ha raggiunto su un’ambulanza l’elisuperficie adiacente l’ospedale di Civitanova Alta e li è stato messo a bordo del velivolo del soccorso e portato a Torrette. Disagi al traffico lungo la provinciale, molto frequentata soprattutto a quell’ora, e la viabilità è stata regolata con il senso unico alternato per tutta la durata dell’emergenza.