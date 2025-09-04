Scooter contro auto. Soccorso 50enne

Tanta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza nella tarda mattinata di ieri, in via Nazario Sauro, davanti alla stazione di servizio Eni a Palazzo Bello di Recanati. Un recanatese di circa cinquant’anni, in sella al suo scooter, si è scontrato con una Mercedes Cla 200 condotta da una donna, anch’ella residente in città. Ad avere la peggio è stato il centauro, rovinato a terra dopo l’impatto e soccorso dal personale del 118.

L’uomo ha riportato lesioni in diverse parti del corpo, ma le sue condizioni non destano preoccupazione: è stato trasferito in ambulanza al punto di primo intervento dell’ospedale di Recanati in codice giallo, quindi senza urgenza. Secondo i primi accertamenti, l’auto stava uscendo dall’area di servizio per immettersi sulla carreggiata della ex statale 77, in un tratto notoriamente molto trafficato. A limitare la visuale della conducente sarebbe stato un Tir parcheggiato sul margine della strada. Nel momento in cui la donna si è sporta sulla carreggiata per controllare, si è trovata improvvisamente di fronte lo scooter proveniente da Recanati e diretto verso Loreto. Lo scontro è stato inevitabile e piuttosto violento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Recanati, che hanno eseguito i rilievi e regolato la circolazione, particolarmente intensa nell’orario dell’incidente.