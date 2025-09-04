Un autunno di incognite

Matteo Naccari
Un autunno di incognite
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Radiohead BolognaYoox licenziamentiAutoveloxMostre autunnoCantieri tramChi è Chiquito
Acquista il giornale
CronacaScooter contro auto. Soccorso 50enne
4 set 2025
ANTONIO TUBALDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Scooter contro auto. Soccorso 50enne

Scooter contro auto. Soccorso 50enne

Tanta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza nella tarda mattinata di ieri, in via Nazario Sauro, davanti alla stazione di...

Tanta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza nella tarda mattinata di ieri, in via Nazario Sauro, davanti alla stazione di...

Tanta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza nella tarda mattinata di ieri, in via Nazario Sauro, davanti alla stazione di...

Per approfondire:

Tanta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza nella tarda mattinata di ieri, in via Nazario Sauro, davanti alla stazione di servizio Eni a Palazzo Bello di Recanati. Un recanatese di circa cinquant’anni, in sella al suo scooter, si è scontrato con una Mercedes Cla 200 condotta da una donna, anch’ella residente in città. Ad avere la peggio è stato il centauro, rovinato a terra dopo l’impatto e soccorso dal personale del 118.

L’uomo ha riportato lesioni in diverse parti del corpo, ma le sue condizioni non destano preoccupazione: è stato trasferito in ambulanza al punto di primo intervento dell’ospedale di Recanati in codice giallo, quindi senza urgenza. Secondo i primi accertamenti, l’auto stava uscendo dall’area di servizio per immettersi sulla carreggiata della ex statale 77, in un tratto notoriamente molto trafficato. A limitare la visuale della conducente sarebbe stato un Tir parcheggiato sul margine della strada. Nel momento in cui la donna si è sporta sulla carreggiata per controllare, si è trovata improvvisamente di fronte lo scooter proveniente da Recanati e diretto verso Loreto. Lo scontro è stato inevitabile e piuttosto violento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Recanati, che hanno eseguito i rilievi e regolato la circolazione, particolarmente intensa nell’orario dell’incidente.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Incidente stradale118