Scooter finisce contro una macchina: gravissimi due 48enni

Un grosso scooter con in sella due uomini, entrambi di 48 anni, è finito contro un’auto, in località Montecanepino, lungo la provinciale tra Porto Potenza e Potenza Picena. I due uomini, gravissimi, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Torrette in codice rosso.

L’incidente è avvenuto ieri, intorno alle 18.30. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un’auto, con a bordo madre e figlio, e un grosso scooter si sono scontrati lungo la strada provinciale, all’altezza di una curva. Ad avere la peggio i due 48enne in sella allo scooter, che sono finiti violentemente a terra, mentre la donna e il figlio che erano in auto sono rimasti illesi.

Sul posto sono arrivate due ambulanze della Croce Rossa, la medicalizzata da Loreto e l’automedica di Civitanova. Sul campo di fianco la carreggiata sono atterrate le due eliambulanze. Le condizioni dei feriti sono gravissime.

