Scooter fracassoni: scattano controlli e multe

di Lorena Cellini

Sosta selvaggia e scooter fracassoni, sono aumentati i controlli della polizia municipale dal primo luglio, con l’avvio dei servizi notturni sui lungomare e in centro, svolti da due pattuglie unitamente al carro attrezzi, per poter eliminare velocemente le soste più pericolose e garantire la necessaria sicurezza alla circolazione di macchine e pedoni. A cavallo tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, alcuni tra gli amanti delle motorette smarmittate hanno dovuto pagare il pegno delle loro rumorose abitudini. Negli ultimi venti giorni sono stati controllati dai vigili urbani 223 veicoli, per lo più ciclomotori e moto, e sono state 33 le violazioni al Codice della Strada contestate: 7 per eccessiva rumorosità della marmitta, 13 per mancanza della revisione, 2 per mancanza dei dispositivi di equipaggiamento, 3 per mancanza di assicurazione, 6 per la mancanza dei documenti, 2 per guida con patente scaduta. Su richiesta inoltrata dal Comando della municipale alla Motorizzazione civile, i proprietari degli scooter truccati adesso dovranno provvedere a sottoporre il loro mezzo a una revisione straordinaria, perché il Codice della strada dà mandato agli organi di polizia stradale, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti dalla legge, di ordinare in qualsiasi momento la revisione dei veicoli. "La polizia locale – spiega la comandante Daniela Cammertoni – sta svolgendo con grande impegno e determinazione il controllo della regolarità dei veicoli a due ruote che circolano in città con l’obiettivo, se non di eliminare, almeno contenere il fenomeno degli scooter fracassoni". Una problematica, questa, che i cittadini segnalano continuamente, soprattutto d’estate come fenomeno spacca timpani e fastidioso per chi viene svegliano nel cuore della notte. Stretta anche sulla sosta selvaggia e verranno intensificati i controlli, soprattutto sul lungomare Piermanni, litorale su cui si affacciano i locali-chalet più frequentati dagli amanti della movida notturna. Il fine settimana, infatti, veicoli vengono parcheggiati ovunque: sopra le strisce pedonali, fuori dagli stalli consentiti e a ridosso degli incroci, davanti agli scivoli riservati al passaggio delle persone con disabilità. Comportamenti di totale inciviltà e menefreghismo. Con la pattuglia dei vigili urbani entra in servizio anche il carro attrezzi per la rimozione immediata del veicolo.