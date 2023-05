Scooterista evita un’auto e cade sull’asfalto: l’automobilista non si ferma

Per evitare l’impatto con un’autovettura, cade e si ferisce: uno studente diciottenne trasportato al pronto soccorso. E’ accaduto intorno alle 7.30 di ieri mattina in corso Garibaldi, incrocio via Montello. Il giovanissimo, in sella a uno scooter e diretto a scuola in zona stadio, è stato costretto a "frenare bruscamente poiché nel frattempo – ha raccontato nella sua versione alla polizia locale giunta sul posto per i rilievi – da via Piave stava sopraggiungendo una Fiat Panda grigia guidata da una donna, che non ha rispettato lo stop". La conducente avrebbe proseguito la corsa in via Montello, senza fermarsi per prestare i soccorsi: "Non si è accorta di nulla perché era al telefono", ha proseguito nel racconto. Nella caduta, il giovane civitanovese ha perso anche una scarpa. E poco dopo è stato condotto in ospedale, ma fortunatamente si è trattato soltanto di qualche contusione guaribile in una decina di giorni. Oltre al dolore, però, resta lo spavento.

f. r.