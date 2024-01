Scoperta serra utilizzata per coltivare marijuana

La guardia di finanza arresta un trentunenne a Civitanova dopo che il giudice per le indagini preliminari, Giovanni Manzoni, ieri ha convalidato il provvedimento e disposto per lui le misure cautelari dell’obbligo di firma e di dimora. Si tratta di John Stefano Bordi, accusato di coltivazione illegale di marijuana e di possesso di sostanze stupefacenti. Nell’operazione del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata, sono stati sequestrati 850 grammi di marijuana e 216 piantine della stessa sostanza.

Le fiamme gialle hanno individuato a Civitanova una serra adibita a laboratorio, dove venivano coltivati ingenti quantitativi di droga. L’accesso nella struttura ha consentito di trovare e sequestrare 216 piante di marijuana, predisposte per la fioritura, e 850 grammi della medesima sostanza, pronti per la vendita. E’ stato individuato anche un moderno impianto di coltivazione della sostanza stupefacente, dotato di un sistema di illuminazione, aerazione, irrigazione e riscaldamento, con l’impiego di fertilizzanti e di strumenti di rilevazione della temperatura, vasi di varie dimensioni, utili alla coltivazione indoor, e una bilancia di precisione utilizzata per la grammatura delle dosi dello stupefacente. Marijuana e attrezzatura rinvenute sono state sequestrate.

Il trentunenne è stato arrestato in flagranza, per il reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, dagli uomini delle fiamme gialle. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi, in sintonia con le disposizioni del magistrato, per ricostruire la filiera e individuare i collegamenti di questo filone legato agli stupefacenti.