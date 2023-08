Scoperta targa a Pioraco per don Mario: ricordo della comunità La comunità di Pioraco ricorda don Mario Cardona con una targa in memoria della sua dedizione alla realizzazione dell'area polivalente. Il sindaco e la famiglia hanno ringraziato don Cherubino per le belle parole e la messa officiata. La parrocchia realizzerà un campo da calcetto in suo onore.