Scoperta un’officina abusiva

Un’officina abusiva è stata chiusa a Cessapalombo, dopo i controlli della Guardia di Finanza. Con una attività info-investigativa preliminare, e con l’autorizzazione del procuratore di Macerata, i militari della Tenenza di Camerino hanno eseguito un accesso domiciliare in un edificio del paese, trovando al suo interno macchinari, attrezzature e materiale necessario per lo svolgimento dell’attività di officina di autoriparazione. Il titolare dell’officina, un pensionato italiano, è risultato sprovvisto di partita Iva e non è stato in grado di esibire alcuna licenza o autorizzazione prevista dalla legge per l’esercizio dell’attività. Per questo motivo è stato segnalato dai finanzieri alla Camera di commercio, per l’avvio del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, e al sindaco di Cessapalombo. I militari delle Fiamme Gialle, inoltre, hanno messo sotto sequestro i macchinari, le attrezzature e il materiale rinvenuto nei locali utilizzati per l’attività abusiva, e hanno avviato approfondimenti sulla posizione fiscale del contribuente, per ricostruire gli introiti incamerati dall’esercizio di quella attività di riparazione. L’operazione di servizio della Guardia di Finanza di Camerino si inserisce nel quadro delle linee strategiche dell’azione del corpo volte a contrastare le condotte illecite in danno degli esercenti che operano nella legalità. Il sommerso, infatti, pregiudica gli equilibri economici e finanziari del paese, essendo orientato alla riduzione illegale dei costi di struttura (fiscali, organizzativi e del lavoro) per massimizzare i profitti e ottenere vantaggi competitivi impropri.

Paola Pagnanelli