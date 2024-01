"Scoperte e condivisioni, la gita è una lezione"

Venticinque bambini della My School di Civitanova, alunni delle classi quarta e quinta elementare e della prima media, in gita a Gressoney, Valle d’Aosta, nel quadro di un ’progetto invernale’ programmato dalla dirigenza scolastica d’ intesa con le famiglie. Cinque giorni strappati alla vita sedentaria che distingue la quotidianità dei nostri giorni, un tuffo in un ambiente diverso, immersi nella neve, con giochi scatenati all’aperto, socializzazione e nuove esperienze. Un viaggio d’istruzione stile My School, e scuola attiva, fatta di lezioni frontali, apprendimento di regole, matematica e lingue ma anche di esperienze nuove, sport vissuto, sci e tuffi sulla neve. "Uno sport vissuto non come fine, ma come mezzo per imparare a confrontarsi", dice la dirigente Annalena Matricardi, "superare le difficoltà, acquistare fiducia e sicurezza nel rispetto delle regole". Durante la breve vacanza, non sono mancate le escursioni culturali. Il gruppo ha potuto visitare il castello della Regina Margherita, ammirare le attrezzatissime aziende agricole valdostane, la Casa dei Walzer, la maestosità degli ambienti e riflettere sulla necessità di tutelarli. "Siamo sempre più convinti – aggiunge – della bontà di una didattica esperienzale che basa il suo approccio non solo sul contenuto, ma anche e soprattutto sul coinvolgimento, sull’offerta di nuove opportunità di apprendimento, di scoperta e condivisione". Hanno fatto da guida il professor Gino Rossetti, Anna Marconi, Giuseppe Frustaci e Luca Andreani.