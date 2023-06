"Scoperti affreschi del ‘400 attribuibili al Maestro di Staffolo"

La scoperta di tracce di dipinti quattrocenteschi, nella chiesa cimiteriale di Santa Maria delle Grazie di Fonticelle, è stata resa nota nel corso dell’ultimo consiglio comunale, nel corso del dibattito sulle risorse economiche previste in bilancio per la cultura. A parlarne è stato il capogruppo di minoranza Alessandro Delpriori, affermando che "la scoperta è stata fatta sotto l’intonaco parietale e si tratta di un’opera del ‘400 che, a mio avviso, è attribuibile al maestro di Staffolo. A questo punto sarebbe bene progettarne il restauro, consentendo a chi vorrà di ammirarlo. Certamente è improbabile che ci andranno turisti da fuori, ma potrebbe interessare ai matelicesi". Immediata è stata la risposta affermativa del sindaco Massimo Baldini, che ha riferito di "non essere stato ancora aggiornato sul rinvenimento avvenuto in questa chiesa di proprietà comunale, molto cara ai matelicesi perché conserva tra l’altro la venerata immagine della Madonna con Bambino che nel ‘400 avrebbe parlato e salvato san Giacomo della Marca da un attentato in quella località". La chiesa delle Fonticelle, danneggiata dal sisma del 2016 ed in attesa di restauri, risale al XV secolo e tra il 1873 ed il 1880 fu spostata dall’originario sito, vicino alla strada, nella posizione attuale, con rifacimento dell’architetto Filippo Grassetti in collaborazione con l’ingegner Domenico Piergentili con supervisione del progetto di Ireneo Aleandri.

Matteo Parrini