"Scoperti affreschi medievali nella chiesa"

di Matteo Parrini

"La chiesa di San Francesco era interamente affrescata e la scoperta dei dipinti sotto gli intonaci che ne decoravano le pareti è certamente un fatto epocale di grandissima importanza nazionale, ma forse anche europea". A dichiararlo con grande sorpresa del numeroso pubblico presente è stato l’ex provinciale della Provincia Picena dei Frati Minori, padre Ferdinando Campana, intervenendo domenica scorsa al monastero delle Clarisse alla presentazione del volume stampato per il settimo centenario della Beata Mattia. "Siamo in attesa di ricevere le necessarie autorizzazioni da parte della Soprintendenza e quindi cercare i finanziamenti che non erano stati previsti – ha dichiarato padre Campana – per poter quindi procedere e riscoprire questo immenso patrimonio, che si va ad aggiungere alle 450 opere d’arte che sono in custodia dopo il terremoto che ha danneggiato e chiuso la chiesa. Certamente la scoperta di un intero ciclo di affreschi attribuibili al pittore fabrianese del Trecento Allegretto Nuzi è un fatto eccezionale, tanto più che riguarda tutte le pareti e i soffitti dell’abside gotica della chiesa primitiva fondata intorno al 1230. Inoltre ulteriori tracce di affreschi sono state trovate in tutto il resto della chiesa. Si tratta quindi di un lavoro straordinario che riconsegnerà alla città un edificio ricco di arte e di cultura cristiana, in quella Tebaide francescana che fu il monte San Vicino e in particolare Matelica".

L’interessante intervento si è tenuto nell’ambito del convegno al quale hanno preso parte fra l’altro monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito della diocesi di Fabriano-Matelica, la madre badessa delle Clarisse della Beata Mattia Maria Rosaria Rodriquez, la clarissa suor Chiara Rosamaria Papa, l’ex direttore Eni Sergio Palma, il professor Antonio Trecciola, l’insegnante Laura Biasetti e l’architetto Leonardo Blasetti. Nel maggio scorso sono pervenuti i finanziamenti per un importo complessivo di 9 milioni e 300mila euro per restaurare il complesso conventuale di San Francesco esteso per oltre tremila metri quadrati di superficie. Per la chiesa di San Francesco sono invece stati stanziati 1,5 milioni di euro, ma non erano stata considerata la spesa per la scoperta fatta ed i restauri di tutti gli affreschi che trasformeranno a questo punto la fisionomia della chiesa che già in passato era stata definita una "vera pinacoteca".