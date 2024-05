Scoppia la lite per un parcheggio. Donna si sente male: soccorsa

Un parcheggio occupato scatena il caos nella piazza di fianco alla chiesa di San Gabriele, due uomini urlano e litigano tra di loro e la compagna di uno dei due, spaventata, si sente male. Polizia, carabinieri e ambulanza arrivano a sirene spiegate nella piazzetta del quartiere, teatro dell’episodio, sotto gli occhi spaventati e increduli di decine di persone che in quel momento si trovavano nei paraggi. Momenti di tensione e caos nella tarda mattinata di ieri. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 di ieri, quando due uomini del posto hanno cominciato a litigare in maniera decisamente animata tra di loro. Uno era in macchina, l’altro in scooter. Tutto sarebbe cominciato proprio per un parcheggio, che in quel momento era occupato dalla macchina dell’uomo. Lo scooterista voleva mettersi lì, ma lo stallo era occupato e da lì è partito tutto. In un attimo è stato il caos. I due hanno cominciato a urlare tra di loro e a litigare in maniera sempre più accesa tanto che qualcuno, che si trovava lì in quel momento, ha chiamato le forze dell’ordine, temendo che la situazione potesse degenerare. Sul posto carabinieri e polizia. La compagna di uno dei due uomini ha accusato un malore, a causa dell’agitazione e dello spavento per quanto stava accadendo. Sul posto è arrivata una ambulanza per soccorrere la donna. Fortunatamente niente di grave per lei. Ci hanno pensato, poi, le forze dell’ordine a riportare la tranquillità. Tante sono state le persone che hanno assistito alla scena: decine le segnalazioni arrivate in quei minuti alle forze dell’ordine.

c. m.