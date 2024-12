Scoppia un incendio nel capannone

A fuoco la notte scorsa un capannone agricolo in via Magnarelli a Recanati, sotto all’ospedale, con ingenti danni alla struttura. Le fiamme sono divampate intorno alle 3 e rapidamente hanno avvolto il fabbricato che ospitava da un lato attrezzi e mezzi agricoli, e dall’altro un allevamento di galline. I vigili del fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento. Nonostante le difficoltà, il loro intervento tempestivo ha salvato gli animali. Ci sono volute oltre tre ore per mettere in sicurezza tutta l’area. La struttura ha subito danni e con essa gli attrezzi agricoli al suo interno. Al momento le cause dell’incendio sono da chiarire.