Scoppia una gomma, camion si ribalta in A14 e invade la corsia opposta

Porto Recanati, 30 maggio 2024 – Camion si ribalta in autostrada dopo lo scoppio di una gomma e invade la corsia opposta: due feriti. Incidente da brividi, attorno alle 9.45 di oggi, lungo il tratto marchigiano dell’A14, tra i caselli di Civitanova e Loreto-Porto Recanati. Dopo l’esplosione dello pneumatico, l’autoarticolato che viaggiava in direzione sud si è ribaltato sul new jersey invadendo pure la corsia in direzione nord.

Dopo l’esplosione dello pneumatico, l’autoarticolato che viaggiava in direzione sud si è ribaltato sul new jersey invadendo pure la corsia in direzione nord (foto De Marco)

Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche alcune auto che transitavano in quel momento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118. Due feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Civitanova.

Sono subito partite anche le operazioni per mettere in sicurezza le corsie. Il parziale blocco della viabilità in entrambi i sensi di marcia ha causato lunghe code e pesanti rallentamenti. Non vi è stata la chiusura di nessuno dei tratti autostradali interessati dall'incidente ma, in ogni caso, la viabilità è stato molto rallentata dalle operazioni di ripristino seguite al ribaltamento del mezzo pesante.