Scoppia una rissa, interviene il sindaco per fare da paciere

Scoppia una rissa fuori da un bar, nel centro storico di Tolentino, sulla strada. Ed è il sindaco Mauro Sclavi a cercare di sedarla. È successo ieri, verso le 19. Secondo le ricostruzioni, sarebbero volati sedie e bicchieri, oltre a urla e insulti. Uno scontro tre contro tre, circa, fra stranieri connazionali (per una causa ancora da definire). Se non fosse che in quel momento stava passando in auto il primo cittadino con la moglie. Si è fermato, ha messo le quattro frecce e non ci ha pensato due volte: è sceso e ha tentato di fermare la rissa. Pur non comprendendo in quale lingua parlassero, è riuscito nell’intento. Ed è iniziato il fuggi fuggi prima dell’arrivo dei carabinieri. Trattandosi di una zona molto transitata, e ad un’ora di punta, diverse sono state le persone (tra cui bambini) che hanno assistito alla zuffa, che sarebbe stata anche parecchio violenta. Ma sarebbe stato solo Sclavi ad intervenire. "Mi sono sentito in dovere di farlo, come persona e come sindaco", ha detto.