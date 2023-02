Scoppio con la fiamma ossidrica, ferito 26enne

di Lucia Gentili

Paura ieri mattina per un 26enne di Belforte del Chienti. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo stava utilizzando la fiamma ossidrica per aprire un bidone quando questo sarebbe scoppiato. I familiari l’hanno subito accompagnato al punto di primo intervento di Tolentino; qui il personale medico ha deciso di allertare l’eliambulanza. Ma Icaro, una volta atterrato allo Stadio della Vittoria e caricato il paziente, non è riuscito a ripartire per un guasto. Così il 26enne belfortese, dopo essere stato sottoposto alle prime cure, è stato trasportato in ambulanza dagli operatori del 118 di Tolentino all’ospedale Torrette di Ancona per i dovuti accertamenti e controlli (in particolare per eventuali fratture e lesioni alla parte superiore del corpo). Il giovane, rimasto sempre cosciente, ha riportato numerose contusioni ed escoriazioni al volto. Non è in pericolo di vita. Si sarebbe trattato di un incidente domestico, con lo scoppio del bidone e del coperchio avvenuta in casa. A seguito del guasto tecnico, l’elicottero quindi non è potuto decollare ed è rimasto fermo sul campo di gioco. Pertanto, per motivi di sicurezza, lo Stadio della Vittoria di Tolentino resta chiuso alle varie attività sportive. L’impianto sarà riaperto non appena saranno risolte le problematiche che hanno interessato l’elicottero, con la relativa riparazione. Diversi i concittadini che ieri mattina verso le 9.45 hanno visto arrivare l’eliambulanza e poi hanno temuto si trattasse di qualcosa di molto grave, non vedendola ripartire.