Scoppio dai fornelli in cucina. Evacuata la scuola Gigli

Un piccolo scoppio si è verificato ieri verso 10.30 nella scuola Gigli di Sant’Agostino, nel centro storico di Recanati, al momento dell’accensione dei fornelli da parte di una cuoca. L’episodio, causato con ogni probabilità da una fiamma pilota troppo bassa, ha generato un forte rumore, avvertito chiaramente anche nelle aule. La situazione è stata prontamente gestita dalla responsabile interna della sicurezza, Fabiola Scattolini, che ha chiuso il rubinetto del gas e attivato i protocolli d’emergenza allertando Astea e protezione civile comunale. In via precauzionale, è stata interrotta la fornitura del riscaldamento e disposta l’evacuazione dell’edificio. Alunni e personale si sono spostati nei vicini giardini di palazzo Venieri. Sul posto sono intervenuti il sindaco Emanuele Pepa e il vicesindaco Roberto Bartomeoli. La polizia municipale ha provveduto a interdire l’accesso all’area antistante la scuola per garantire la sicurezza e facilitare i controlli. I vigili del fuoco hanno escluso fughe di gas generalizzate, e il problema è stato ricondotto a un piccolo guasto su un raccordo del bollitore della cucina. "La città può stare tranquilla – ha dichiarato il sindaco Pepa – grazie alla prontezza del personale scolastico e all’intervento efficace dei tecnici, della protezione civile, dei vigili del fuoco e della polizia locale. La situazione è stata gestita con competenza e tempestività". Terminate le verifiche, alunni e personale sono rientrati a scuola. La mensa è stata comunque garantita grazie alla fornitura dei pasti da un altro centro di cottura della primaria Politi, e a mangiare con i piccoli alunni si sono fermati anche il sindaco e il vice sindaco. I tecnici torneranno sul posto questa mattina per completare i controlli all’impianto.

Antonio Tubaldi