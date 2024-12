Scopri Recanati insolita: visite guidate nel centro storico e cultura locale

Ripartono domenica 15 dicembre gli appuntamenti di "Recanati insolita", ciclo di visite guidate nato dalla collaborazione tra Comune, Associazione operatori turistici, Università d’istruzione permanente e circuito museale "Infinito Recanati", e dedicato alla scoperta di alcune delle zone meno note, ma non per questo meno importanti, del centro storico.

In compagnia delle guide turistiche Chiarenza Gentili Mattioli e Stefania Caporalini si potranno visitare realtà culturali come la chiesa di San Domenico, di recente riaperta al pubblico dopo anni di lavori, il museo Guzzini, Villa Koch, il quartiere Le Grazie e alcune delle più importanti botteghe artigianali.

Non mancheranno le conferme, come la chiesa di San Vito e il museo civico di Villa Colloredo, dal quale partirà la prima delle sei uscite previste fino a mese di maggio, e dedicata alla figura della Madonna nell’arte recanatese, in una passeggiata che toccherà anche la chiesa dei Mercanti, Sant’Anna, San Domenico, Sant’Agostino.

Per domenica 15 dicembre il ritrovo è alle 15.30 al museo di Villa Colloredo; durata due ore circa, quota di partecipazione di 5 euro a persona, gratuito fino a 13 anni. Prenotazione obbligatoria: recanati@sistemamuseo.it / 071.981471