Scopri te stesso, la conferenza "Io chi sono" a Macerata!

La conferenza dal titolo "Io chi sono" si terrà oggi alle 18.30 alla libreria Feltrinelli in corso della Repubblica a Macerata, promossa dall’International School of Self Awareness di Ancona. Durante l’incontro saranno approfonditi temi che hanno al centro la consapevolezza di sé stessi e si potrà iniziare a comprendere meglio il proprio mondo interiore e quello esteriore. Saranno presentati alcuni strumenti e tecniche applicabili alla quotidianità, per riuscire ad entrare sempre più in contatto con la propria personalità. L’ingresso è gratuito, ma è gradita la prenotazione. Per informazioni è possibile contattare Andrea al numero 339.2646744.