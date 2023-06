Scoprire Corridoni, un viaggio inedito

"Filippo Corridoni - Hidalgo Ardente" va in scena oggi (ore 18.30) nella "Casa museo Filippo Corridoni", in via Trincea delle Frasche, che resterà aperta anche in occasione delle feste patronali di San Pietro e Paolo. L’evento si inserisce nella manifestazione "Patrimonio in Scena", nata dalla collaborazione tra la Regione e il Consorzio Marche Spettacolo, ed è proprio in quest’ottica che è giunta la proposta del Comune di Corridonia, curata dall’associazione "Specchi Sonori" di Osimo con la partecipazione della locale associazione culturale "Luigi Lanzi". Lo spettacolo si pone come un viaggio uditivo che si dipanerà lungo i tre piani del Museo e accompagnerà i visitatori in un’esperienza emozionale e percettiva alla scoperta della complessa figura di Filippo Corridoni; così si potrà conoscere l’eroe delle battaglie sindacali e allo stesso tempo entrare in contatto con l’intimità dell’uomo, inteso quale moderno Don Chisciotte, combattente per la purezza di un sogno. "Per chi volesse approfondire la figura di Filippo Corridoni nel sito dedicato(www.museocorridoni.it), sarà possibile reperire, documenti e testimonianze molto interessanti – ha illustrato l’assessore alla cultura Massimo Cesca - Ricordiamo che Filippo Corridoni e Manlio Germozzi sono i due nostri illustri concittadini al centro del più ampio progetto sul mondo del lavoro in fase di perfezionamento e quindi queste occasioni sono preziose per consentirne una conoscenza più approfondita e ad un pubblico sempre più numeroso". L’appuntamento si pone in parallelo alle diverse mostre d’arte già presenti in città. "Sono la prova di un ritrovato dinamismo culturale – ha aggiunto Cesca - che nel tempo siamo certi costituirà un importante volano per Corridonia".

d. p.