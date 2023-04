"Scorciatoia chiusa, tanti disagi"

"La strada è chiusa da oltre venti giorni e non sappiamo per quanto tempo ancora. E noi residenti dobbiamo percorrere ogni dì 11-12 chilometri in più". La segnalazione sulla situazione della ’scorciatoia’ sulla provinciale verso Castelrotto, a Ripe San Ginesio (che conduce a destra a Colmurano e a sinistra in paese), è la cittadina Ombretta Martorelli. "Si tratta di una strada parecchio transitata – spiega – ma resterà chiusa un mese per il taglio di alcuni alberi. Questo significa che i residenti devono effettuare più chilometri, e quindi impiegare più benzina (con la relativa spesa). Io ad esempio per scendere a Passo Ripe ci metto un quarto d’ora in più. Anche i ragazzi che devono andare a scuola ci mettono un tempo maggiore, così come chi deve recarsi al camposanto. Fino a quando i permessi per l’abbattimento di alcune piante non arrivano perché non si lascia aperta la strada?".