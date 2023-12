Scossa 3.6, trema l’entroterra: "Il terremoto non ci molla"

A volte ritornano. Terremoto di magnitudo 3.6 – ieri sera, verso le 21.16 – a un chilometro da Ussita. La scossa, secondo l’Ingv, si è verificata a una profondità di circa 11 chilometri ed è stata avvertita anche nelle province di Fermo, Ascoli e in alcune zone dell’Umbria. "La scossa l’abbiamo sentita forte e chiara ma è tutto ok. Purtroppo terry non ci molla", ha scritto su Facebook la sindaca di Ussita, Silvia Bernardini. E il commissario Castelli: "A Ussita una scossa abbastanza forte: 3,6. Non è la prima. Non sarà l’ultima. Il nostro territorio è così: bellissimo ma vulnerabile. Ho sentito il sindaco Silvia Bernardini: ‘un pò di paura ma apparentemente nessun danno’. Ricostruire bene affinché le case sappiano reggere gli urti dei terremoti: il nostro impegno". E proprio a Ussita saranno esumate oltre 800 salme dal cimitero monumentale per permettere la rimozione delle macerie e avviare la ricostruzione. Ieri – ha fatto sapere la sindaca –, "la ditta ha preso in consegna i lavori e nella prossima settimana allestirà poi il cantiere".