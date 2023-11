Scossa di magnitudo 2,4 registrata ieri all’alba dall’Ingv

Una scossa di magnitudo 2.4 è stata registrata dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ieri all’alba, alle 5.02, con epicentro a Tolentino ad una profondità di 24 chilometri. Tra Tolentino e Belforte del Chienti, per la precisione. Non sono stati rilevati danni a persone o cose. Proprio in questi giorni, tra il 26 e il 30 ottobre, è ricorso l’anniversario del terremoto del 2016, che ha cambiato per sempre il volto della provincia di Macerata.