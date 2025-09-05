Scossicci chiede il sostegno della Regione

Nei giorni scorsi il comitato Viva Scossicci di Porto Recanati ha incontrato Marco Basilissi, candidato al consiglio regionale con la lista civica "Progetto Marche" che sostiene la candidatura di Matteo Ricci per un confronto aperto sul futuro della costa e sulle criticità legate alla sua difesa. "La questione della difesa della costa di Scossicci è un tema serio e non più rinviabile – ha detto Basilissi- . Durante l’incontro con il comitato ho ascoltato con attenzione le loro preoccupazioni, che considero assolutamente legittime. Questo rappresenta un problema non solo ambientale, ma anche economico e sociale per tutta l’area. Se avrò l’opportunità di entrare in consiglio regionale, farò la mia parte per approfondire lo stato dell’opera, sollecitare chi di competenza e favorire ogni utile interlocuzione, affinché si possa arrivare, nei tempi più rapidi possibili, alla realizzazione delle scogliere. È fondamentale che la Regione torni ad ascoltare davvero le istanze delle comunità locali". "Abbiamo apprezzato la sua disponibilità – ha invece osservato Anna Maria Morsucci, presidente di Viva Scossicci -. Abbiamo bisogno di impegno costante e serio. La difesa della costa di Scossicci non può essere affrontata in modo frammentato o emergenziale. Serve un vero coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti: Comune, Regione, tecnici, enti competenti e cittadini". Dello stesso avvio il vicepresidente del comitato, Simone Lucchi: "Serve un confronto costante e una cabina di regia chiara per superare le lentezze burocratiche".