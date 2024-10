Scossicci diventa più verde, piantati i nuovi alberi

Iniziata nei giorni scorsi la piantumazione dell’area rurale di Scossicci con la messa a dimora dei primi arbusti, avvio dell’ambizioso progetto di riconversione a opera della Fondazione Opere Laiche Lauretane e del Comune di Porto Recanati. Per l’occasione erano presenti il presidente della Fondazione Federico Guazzaroni e il sindaco Andrea Michelini, che qualche mese fa hanno sottoscritto un accordo per la riqualificazione di circa 320 ettari, attraverso la realizzazione di aree destinate alla socialità, all’inclusione e al contatto con la natura. "È una giornata importante – ha commentato Guazzaroni –, diamo il via anche visivamente al nostro progetto di riqualificazione e abbiamo mantenuto la promessa di vedere l’area piantumata entro la primavera. La riconversione dell’area rurale è un progetto ambizioso". Saranno circa mille gli alberi piantati in questa prima operazione: cipressi, lecci e prunus, per incrementare le biodiversità e creare un’ombreggiatura in grado di contenere la temperatura dell’asfalto, per rendere il complesso fruibile per escursioni e passeggiate. Previste anche aree per il birdwatching e piste ciclabili.