"Scossicci è peggiorata: ci perde il turismo"

di Asterio Tubaldi

È un quadro davvero desolante quello che descrive Anna Maria Morsucci, una giornalista che vive e lavora a Roma, ma che da tempo trascorre parte delle sue vacanze estive a Porto Recanati. "I miei genitori acquistarono oltre 30 anni fa un appartamento a Scossicci e da allora non passa anno che io non alloggi per qualche settimana qua. Per questo conosco molto bene la zona e devo dire con grande dispiacere che Scossicci negli ultimi anni è notevolmente peggiorata". Fra le cose negative, che ha più evidenziato, la riduzione della spiaggia: "Dove sono io c’erano quattro file di ombrelloni e oggi a malapena ce ne sono due con le sdraie a ridosso della strada", per arrivare al quartiere che sembra – dice – "abbandonato, dove non si fa un minimo di manutenzione da anni". Morsucci si fa portavoce di tanti altri turisti come lei che ugualmente sono anni che hanno una casa qui a Scossicci: "Una mia amica sono 45 anni che viene tutte le estati e queste persone si sentono prese in giro da tante promesse mai mantenute. Sono 7 o 8 anni che parlano delle scogliere, ma ormai la loro sistemazione è un miraggio. Avevamo qui a Scossicci una farmacia: prima era sempre aperta sino alle 20.30, ora invece chiude alle 14. Per un luogo come questo, che vive praticamente di turismo, non investire sul territorio è assurdo. A Scossicci ci sono i tombini arrugginiti e rotti, strade e marciapiedi sconnessi con il catrame buttato alla meno peggio sulle buche, non è stata tagliata l’erba, nessuna manutenzione da anni, l’illuminazione è al lumicino come al cimitero. C’è da fare la differenziata per i rifiuti, ma dove ci sono dei turisti non è lo stesso come se fossero tutti residenti: chi viene per una settimana di vacanza non conosce certo calendari e orari per il conferimento dei sacchetti, basterebbe una cosa banale come mettere dei cassonetti dei rifiuti per evitare che tutto finisca per strada con evidente degrado, sporcizia, puzza e animali indesiderati". Morsucci ci tiene a precisare che il problema non è solo di loro che, alla fine, "potremo decidere di vendere la casa e andarcene da un’altra parte, ma è dell’intera città perché si tratta di allontanare i turisti che, è bene sottolineare, sono una ricchezza in quanto vengono a portare soldi qua. Forse – conclude Morsucci – è perché noi non votiamo a Porto Recanati? Ma se le persone non vengono più è un danno importante per tutta la città e la sua economia. Ci vorrebbe più rispetto anche per chi trascorre qui solo un breve periodo di vacanza".