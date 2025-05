Scossicci, inaugurata l’oasi verde: "Investiamo sulla natura"

Scossicci come esempio di valorizzazione naturale del territorio. Ieri pomeriggio, la Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes hanno inaugurato una grande oasi verde nell’area di proprietà a nord di Porto Recanati: 300 ettari dove sarà possibile contaminarsi con la natura e viverla sino in fondo. Il progetto è frutto di una visone lungimirante da parte delle Opere Laiche: "Abbiamo voluto investire sulla natura, sulla valorizzazione ambientale del territorio e sulla socialità – ha detto il presidente della Fondazione Federico Guazzaroni –, predisponendo un progetto che fosse dedicato ai più grandi e ai più piccoli con il comune denominatore di vivere sono in fondo le meraviglie della natura". Sempre Guazzaroni è poi entrato nei particolari: "Abbiamo raccolto la sfida di realizzare una greenway, una via verde che svolge diverse funzioni: ecologica per la presenza di fauna e flora, ricreativa con percorsi pedonali e ciclabili immersi nella natura, ed educativa con la possibilità di scoprire le risorse naturali dell’area". Insomma un progetto ambientale a 360 gradi che fa ora di Scossicci un esempio di parco naturale a livello regionale, dove sarà possibile passeggiare tra le aree verdi, scoprire le risorse naturali del territorio, osservare i nidi artificiali e fare birdwatching. L’inaugurazione di ieri si è svolta alla presenza di bambini e famiglie, intrattenuti da un falconiere, i quali hanno avuto un assaggio delle bellezze e degli svaghi che potranno concedersi in futuro. Per l’occasione erano presenti il sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini e quello di Loreto Moreno Pieroni. Ai bambini è stata offerta la merenda e subito dopo hanno ricevuto un kit con borraccia, una brochure sull’oasi e dei semi da piantare in ricordo della giornata trascorsa. "Un’operazione che ci rende orgogliosi – ha concluso il presidente Guazzaroni – soprattutto per l’attività di piantumazione che ha reso quest’area un luogo profondamente sostenibile. Siamo davanti a una vera e propria opera di riqualificazione ambientale di cui potrà beneficiare tutta la zona di Scossicci e ad alto valore turistico".