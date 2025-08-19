Scossicci, opposizioni col comitato: "Difendere la costa"

Il comitato ’Viva Scossicci’ ha incontrato nei giorni scorsi Alessandro Rovazzani e Maria Grazia Nalmodi, entrambi consiglieri del gruppo di minoranza ’Porto Recanati 21-26’. A fine luglio, Nalmodi aveva chiesto chiarimenti all’amministrazione Michelini sull’iter per la realizzazione delle scogliere di Scossicci. All’incontro erano presenti le due presidenti del comitato, Anna Maria Morsucci e Luciana Gattari, e le componenti del direttivo Federica Bottoli, Giuseppina Giuntella e Angela Peluso.

"Abbiamo apprezzato la dispocommentano Morsucci e Gattari –. Scossicci è un tratto prezioso della riviera del Conero, ma necessita di attenzione e azioni concrete. Il nostro impegno è aperto al dialogo con tutte le forze politiche: questo territorio non può permettersi di essere dimenticato".

Rovazzani ha spiegato di aver "accolto con piacere l’invito del comitato, con cui condividiamo la preoccupazione per le condizioni della zona. È fondamentale che la politica torni ad ascoltare i cittadini e a intervenire in modo efficace. Continueremo a vigilare sulla questione Scossicci".

Intanto, il comitato Viva Scossicci invita tutti a un aperitivo informale che si terrà dopodomani, dalle 18, allo chalet Davide, "per confrontarsi e costruire insieme proposte per il futuro del quartiere".

g. g.