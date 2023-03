"Scossicci, presto il progetto esecutivo"

di Giorgio Giannaccini

"Niente lista dei sogni o delle buoni intenzioni, ma degli interventi realmente fattibili e necessari per Porto Recanati". Così l’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti (nella foto), anticipa il piano delle opere pubbliche 2023, che tra non molto sarà presentato in Consiglio comunale. Tra i lavori in programma, spicca la difesa della costa a Scossicci. "In totale, parliamo di un piano da 14 milioni e 351mila euro, se escludiamo gli interventi più piccoli di manutenzione – afferma Riccetti –. A fare da padrone i lavori nel litorale di Scossicci, con la realizzazione di scogliere emerse, grazie ai nove milioni di finanziamento regionale, in base al progetto stilato dall’ingegnere Alessandro Mancinelli. Ora dobbiamo aspettare il decreto di assegnazione delle somme, e dopo si procederà alla stesura del progetto esecutivo. Altra opera è l’asilo nido, che sarà realizzato con i 720mila euro di fondi del Pnrr più 412mila euro del Comune, derivanti dall’accensione di un mutuo". Ma spazio anche ad alcune novità. "Abbiamo previsto nel 2023 cinque interventi – prosegue Riccetti –, per i quali potrebbero arrivare finanziamenti ministeriali: l’adeguamento della vulnerabilità sismica della scuola media (un milione e 175mila euro), la messa in sicurezza della sede comunale in corso Matteotti (190mila), il restauro conservativo delle campate del vecchio cimitero (200mila), adeguamento idraulico del fosso Acquabona (580mila) e la manutenzione dei pennelli di scogli a Scossicci (120mila). Mentre con il contributo statale per l’efficientamento energetico, abbiamo programmato l’intervento nell’auditorium Medi (90mila euro) per il 2023 e al Museo del Mare nel 2024 (sempre 90mila). Inoltre, eseguiremo una serie di manutenzioni straordinarie – aggiunge Riccetti –, e cioè la riqualificazione dei sottopassi di via Loreto e via De Gasperi (20mila euro), la manutenzione della recinzione in ferro di piazza delle Erbe, tre nuovi bagni nelle spiagge libere, l’ampliamento campo di inumazione del cimitero e la bonifica del fosso della vena (83mila euro). E se riusciremo a vendere lo stabile dell’ex Zanella, ci saranno altri 200mila euro per progettare il nuovo palazzetto dello sport, accanto al campo di calcio. Nel 2024, ben 500mila euro andranno per la riqualificazione del capannone Nervi".