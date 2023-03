Scovata stanza dell’eroina all’Hotel House

di Giorgio Giannaccini

Nuovi controlli lungo la costa dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, diretti dal sottotenente Cristian Mucci (nella foto), insieme ai Nas di Ancona, tra mercoledì e venerdì. Il titolare di un locale notturno è stato multato per violazioni sanitarie, mentre della droga è stata sequestrata all’Hotel House. Per prima cosa, i militari dell’Arma hanno passato al setaccio il bar Bambu sul lungomare di Civitanova. Ma presto è venuto fuori che c’erano delle inadempienze igienico sanitarie. Perciò, il gestore è stato sanzionato e segnalato all’Ast di Macerata per ulteriori verifiche. Nella stessa serata una civitanovese di 40 anni è stata sorpresa mentre fumava all’interno del locale, dove era in corso una serata danzante, ed è scattata la contravvenzione. Inoltre, i carabinieri si sono recati all’Hotel House di Porto Recanati e lì hanno scoperto una stanza utilizzata dai consumatori di eroina. All’interno sono stati ritrovati numerose siringhe e sequestrate alcuni dosi di droga (0,6 grammi di eroina e 12 grammi di cocaina). Nel blitz è stato rintracciato e denunciato un uomo di 32 anni, destinatario di un divieto di avvicinamento alla famiglia emesso dal tribunale di Macerata nel maggio 2022. E ancora, tre automobilisti sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza: un 33enne di Civitanova, un imprenditore 56 anni di Macerata, un 34enne di Porto Recanati. Per tutti e tre è scattato il ritiro della patente più la denuncia. In totale, sono stati controllati 7 esercizi pubblici, 214 persone e 130 veicoli, ed elevate 21 multe per violazione al codice della strada.