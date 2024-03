Screening gratuiti: buona partecipazione

Numeri importanti per gli screening, le visite e gli incontri organizzati in occasione della Giornata internazionale della donna, l’8 marzo, nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’assessore al welfare del Comune e dall’Ast di Macerata, che ha visto il coinvolgimento anche dell’ospedale di Civitanova, dell’Atac Farmacie Comunali e dell’asp Paolo Ricci. Tante le prenotazioni pervenute dalle donne civitanovesi che hanno approfittato delle visite gratuite organizzate per la giornata di venerdì 8 marzo presso l’ospedale della Città Alta, l’asp Paolo Ricci e nelle farmacie comunali in ogni quartiere della città. Sono state una quindicina circa le visite presso l’ospedale, dove è stato possibile sottoporsi a visite ginecologiche ed endocrinologiche gratuite. Nelle farmacie comunali, invece, tante donne hanno deciso di fare la rilevazione gratuita della glicemia, mentre erano dedicate al mal di schiena e alla valutazioni della postura, oltre a consulenze sulle corrette abitudini per evitarlo, le iniziative gratuite che si sono svolte al Paolo Ricci.

"C’è stato molto riscontro per queste iniziative – ha spiegato l’assessore al welfare Barbara Capponi – Non possiamo che essere grati, come amministrazione comunale, di questa sinergia. Dall’amministrazione comunale l’iniziativa si è allargata a tante realtà che operano sul territorio, grazie alla partecipazione quest’anno anche di Atac Farmacie Comunali e Asp Paolo Ricci. Nelle varie farmacie dislocate nei quartieri di Civitanova sono arrivate tante donne a fare la rilevazione glicemica. Tante le prenotazioni anche all’ospedale e al Paolo Ricci per le visite e le consulenze. Ecco l’importanza di fare rete".

Grande partecipazione anche all’evento in sala consiliare, mercoledì sera, sul tema "La salute viene mangiando. Ma cosa?". "Grazie ai relatori, ai partecipanti e a tutti coloro che hanno risposto alla nostra proposta di organizzare giornate di screening, consulenze e formazione. L’evento in sala consiliare è stato molto seguito sia in presenza che online" ha concluso l’assessore Barbara Capponi.

Chiara Marinelli