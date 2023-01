Screening mammografico per le donne tra i 45 e i 74 anni

"Le nuove linee guida europee adottate a livello nazionale - spiega Filippo Saltamartini, assessore regionale alla Sanità -, raccomandano lo screening mammografico per le donne tra i 45 e i 74 anni che, invece, non sarà esteso alle donne tra i 40-44. Per la fascia compresa tra i 45 e i 49, l’invitò sarà biennale a partire dal mese di aprile, per la fascia 50–69 lo screening continuerà con la stessa procedura e per la fascia 70–74 le lettere saranno inviate a partire dal mese di settembre. Effettuare i controlli con cadenza biennale, per la popolazione nella fascia 45–74, comporterà un aumento dell’attività pari al 63% passando da 50mila mammografie a circa 82 mila. Questo tipo di attività – conclude Saltamartini – deve essere utile alla prevenzione, dobbiamo adeguarci alle linee guida perché sono basate su studi scientifici e bisogna evitare di appesantire un sistema che invece deve ridurre le liste di attesa".