Scritta anarchica per Cospito: "No 41 bis"

di Matteo Parrini

L’apparizione nella notte tra sabato e domenica di una scritta con vernice bianca inneggiante all’anarchico Alfredo Cospito su un lato di un dehors in viale Europa, nel quartiere Regina Pacis, ha suscitato non pochi timori tra la popolazione, con qualcuno che ha ricordato i brutti momenti vissuti negli anni di piombo. L’incitazione è in un italiano sgrammaticato e senza badare troppo agli spazi usati, sia pure magari per ragioni da chiarire e che ora sono al vaglio degli inquirenti. Oltre alla tradizionale firma degli anarchici si legge: "No 41 bis Alfredo libbero". La scoperta è avvenuta all’alba ed è scattata la denuncia contro ignoti per questo vandalismo ai danni del gazebo della nota pizzeria ’La Gustosa’, che da pochi mesi aveva installato la struttura per consentire ai propri clienti di consumare anche all’aperto, lungo la strada che collega viale Martiri della Libertà, arteria cittadina in direzione di Esanatoglia, con l’ospedale di comunità. Nella zona ci sono varie telecamere, ma non ve ne sono posizionate sullo spazio in cui si è verificato l’episodio. "Appena informati dei fatti – dice il sindaco Massimo Baldini – ci siamo subito confrontati con le competenti autorità provinciali in merito, per capire se si tratta di un episodio senza significato o se va monitorata la situazione alla ricerca di qualche cellula anarchica locale".