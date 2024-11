"Scritta contro Pelati: è tutto falso"

Clima pesante quello che si vive in questi giorni a Recanati sulla base di una falsa notizia che circola sul web. Una scritta con lo spray nero è comparsa sulla recinzione del cantiere edile di Palazzo Antici, in via Roma, in cui si legge "1500 euro alla mamma….Pelati dimettiti". Il riferimento è al contributo che il Comune ha deliberato di concedere all’associazione "Controvento" per l’organizzazione, insieme con l’associazione Gigli, della manifestazione di consegna del Gigli d’oro alla soprano Raina Kabaivanska in programma sabato alle 18 all’Aula Magna. Una cattiveria gratuita, nonché infondata, perché la recanatese Laura Borgognoni non solo non è più presidente dell’associazione, ma si è dimessa dalla stessa nel luglio scorso non appena suo figlio Ettore Pelati è stato eletto consigliere comunale per Fratelli d’Italia e ha assunto l’incarico di assessore alla cultura. Cosa che ha chiarito anche lo stesso Pelati, ma per i detrattori tutto questo sembra non contare tant’è che la famiglia ha dato mandato al proprio legale per agire per ora contro ignoti per calunnia.

Su questo episodio è intervenuto anche il sindaco Pepa: "Siamo convinti che il confronto debba sempre basarsi sul dialogo rispettoso e non su gesti provocatori o divisivi. Le scritte comparse in questi giorni rivolte all’assessore Ettore Pelati usano toni che travalicano i confini della legittima dialettica politica e ne prendiamo le distanze con decisione. Non ci riconosciamo in questo modo di fare e siamo convinti che Recanati meriti un clima più costruttivo. Esprimo piena solidarietà all’assessore Pelati, di cui conosco la trasparenza e l’impegno che mette nel suo mandato ogni giorno. Presupposti che sono alla base anche della questione che è stata sollevata: né lui né altri componenti della sua famiglia fanno più parte degli organismi direttivi dell’associazione organizzatrice del Premio Gigli d’Oro, essendosi dimessi all’indomani delle elezioni proprio a motivo di garantire trasparenza nella continuazione dei rapporti tra questa realtà e il Comune di Recanati, specialmente in relazione a questo Premio che da 30 anni porta lustro alla città". Per riportare un clima di serenità e di civiltà nel confronto politico cittadina si attende ora che anche le forze di opposizione facciano sentire la propria voce ed esprimano solidarietà al componente della giunta. Intanto ieri anche Fratelli d’Italia Recanati ha espresso solidarietà a Palati.